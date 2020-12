ASPI, Atlantia: "Cda entro metà dicembre per esaminare offerte"

(Teleborsa) - Come da programma ilsi riunirà entro la metà di dicembre, in tempo utile per procedere con la convocazione dell'per deliberare sulla scissione parziale e proporzionale in favore della società beneficiariaAd annunciarlo è Atlantia in una nota.Riunitosi oggi il Cda di Atlantia fa sapere di aver preso atto della lettera con cui il 30 novembrehanno comunicato di non essere ancora in grado di presentare un'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera quota detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia.Qualora dovesse pervenire un'da parte di CDP Equity, Macquarie e Blackstone, o da altri investitori, il Consiglio di amministrazione ha reso noto che "provvederà ad esaminarla e ad assumere le proprie determinazioni in merito che verranno tempestivamente comunicate al mercato".