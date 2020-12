Auto elettrica, Motus-E: le auto a batteria a novembre rappresentano il 7% del mercato

(Teleborsa) - Agrande balzo in avanti nelle vendite di– ibride plug-in e 100% elettriche – che passano dalle 2.892 di ottobre alle 9.772 unità. Come spiega Motus-E nel report Analisi di Mercato, si tratta del miglior risultato del 2020 per il segmento, anche a fronte di una contrazione dela novembre del 9% rispetto ai numeri registrati lo scorso anno.Ladei veicoli a batteria lo scorso mese è così quasi raddoppiata alrispetto al consolidato annuo che segna un 3,66% (nel 2019 a questo punto dell'anno era dello 0,87%). Se le elettriche pure da sole arrivano al 2%, da registrare a novembre c'è anche ildelle, con una crescita rispetto allo scorso anno del 274%, rispetto al 156% delle auto a batteria."I numeri delle immatricolazioni auto di novembre 2020 rafforzano la convinzione che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta e che bisogna lavorare per sostenere unache esiste, è reale e in netta e costante crescita. C'è comunque tanto da lavorare, tutti insieme, per realizzare in Italia unadegna di un paese importante e offrire servizi diversificati e di qualità agli utenti, e c'è da sostenere ancora per qualche anno un mercato che presto camminerà sulle proprie gambe", ha commentato l'associazione.è un'associazione costituita da operatori industriali, mondo accademico e associazionismo con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia attraverso il dialogo con le Istituzioni, il coinvolgimento del pubblico e programmi di formazione e informazione. È stata fondata a maggio 2018 e oggi conta oltre 60 associati e partner tra costruttori di auto, utilities, fornitori di infrastrutture elettriche e di ricarica, filiera delle batterie, studi di consulenza, società di noleggio, università, associazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.