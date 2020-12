Borsa New York apre in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) -, scontando lo stallo del piano di stimoli fiscali al Congresso, il possibile fallimento delle trattative per la Brexit ed i deludenti dati occupazionali annunciati da ADP A New York, l'indicescambia con un calo dello 0,42%, l'ha un andamento dimesso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.648 punti. In discesa il(-1%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,48%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,66%) e(+0,54%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,11%),(-1,08%) e(-0,72%).del Dow Jones,(+3,12%),(+1,87%),(+1,18%) e(+1,15%).Fra i peggiori, che avvia la seduta con -1,64%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,63%),(+2,26%),(+2,06%) e(+1,96%).La peggiore è, che scivola del 6,37%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.