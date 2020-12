Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con prevalenza di segni positivi per le principali borse asiatiche, trainate dalle notizie incoraggianti che arrivano dalla ricerca medica sulSostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 26.788 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,38%.Sui livelli della vigilia(-0,16%); su di giri(+1,6%).In frazionale calo(-0,37%); consolida i livelli della vigilia(-0,01%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,12%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Seduta poco mossa per l', che tratta con un moderato +0,01%.Il rendimento dell'tratta allo 0,02%, mentre il rendimento delè pari al 3,30%.