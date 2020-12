Carpi, nuova liquidita` per la crescita e lo sviluppo di CMB

(Teleborsa) - La– storica impresa di costruzioni aderente al movimento cooperativo, oggi a capo di un Gruppo che opera a livello nazionale nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture – ha. La prima, di, e` relativa al rifinanziamento parziale dell'indebitamento del Gruppo, mentre la seconda – si legge in una nota – e` undi euro, assistito da. Per le due operazioniha agito con il ruolo di Global Coordinator, Bookrunner, Jmla, Agente e Sace Agent, assistita dallo Studio Legale Nctm. I pool financing hanno visto la partecipazione diLe risorse finanziarie del finanziamento a medio-lungo termine – sottolinea la nota – saranno utilizzate a supporto del fabbisogno di capitale circolante, costi del personale, investimenti fissi e pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo dell'emergenza Covid-19."L'operazione conclusa in questi giorni ha un grande valore strategico – sottolinea il– perche´ mette a disposizione della Cooperativa le risorse finanziarie necessarie a sostenere la crescita organica del Gruppo prevista per i prossimi anni, in Italia e all'estero, e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano Industriale, che trae origine da un consistente Portafoglio Ordini (di oltre 3 miliardi)"."Il supporto finanziario ricevuto dal pool di banche – sottolinea– contribuisce, nella situazione contingente condizionata dagli effetti dell'emergenza sanitaria e a fronte dei robusti fondamentali patrimoniali dell'impresa, a consolidare la struttura delle fonti, ad agevolare la gestione della filiera di subappaltatori e fornitori e a sostenere i costi del personale"."Essere banca capofila in questa operazione con Cmb, storica realta` produttiva del comparto edile, ci riempie di orgoglio e soprattutto rappresenta una riposta concreta alle esigenze del territorio – commenta–. Specialmente in questo contesto cosi` complesso, intervenire sui fabbisogni di circolante e investimenti fissi di una controparte cosi` importante e di riferimento per il settore, ci permettere di innescare un circolo virtuoso a sostegno di tutta la filiera interessata e collegata al settore dell’edilizia, fondamentale per l'economia e il rilancio del Paese. A questo proposito UniCredit e` fortemente impegnata nello sviluppo della finanza per la sostenibilita` e la nostra azione si sta concentrando sempre piu` su soluzioni che massimizzino l'efficacia degli incentivi pubblici previsti dal Superbonus 110%, in un’ottica di efficientamento energetico e rinnovamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Territorio, sostegno alle filiere e sviluppo sostenibile: con una sola operazione abbiamo toccato alcuni tra i temi piu` importanti per la Banca in questo momento".