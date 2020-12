Limita le perdite Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,209. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.828,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,15%.Scende lo, attestandosi a +113 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,60%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,23%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 21.972 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,58%, scambiando a 23.896 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,64%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,63%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,98%),(+0,93%) e(+0,83%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,58%),(-1,80%) e(-1,45%).di Milano, troviamo(+2,60%),(+1,51%),(+1,08%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,21%.Affonda, con un ribasso del 3,08%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,68%.Crolla, con una flessione del 2,67%.di Milano,(+3,74%),(+3,02%),(+2,74%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,90%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.Tra ledi maggior peso:08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,2%; preced. -1,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,9%; preced. 7%)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 9,9%; preced. 9,7%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 8,4%; preced. 8,5%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -2,3%).