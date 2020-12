Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,63%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,13% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Effervescente il(+1,52%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,25%).(+1,96%),(+1,57%) e(+1,41%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,08%),(+3,02%),(+2,85%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,32%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Altra i, si posizionano(+5,71%),(+5,33%),(+4,67%) e(+4,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 410K unità; preced. 365K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,27 Mln barili; preced. -754K barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 80,67K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 770K unità; preced. 778K unità)15:45: PMI servizi (preced. 56,9 punti)15:45: PMI composito (preced. 56,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 56,6 punti).