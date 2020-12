Brexit, possibile veto della Francia se Barnier non condivide testo con ambasciatori UE

(Teleborsa) - Nonostante i passi avanti nei negoziati e il dialogo costante trae David Frost, i capi negoziatori rispettivamente di Unione Europea e Regno Unito, lae altri Paesi europei potrebberosullase questi non saranno soddisfacenti.L'insoddisfazione della Francia, appoggiata da, nasce dal fatto che Barnier hadiprima che sia finito, con alcuni ambasciatori che pensano si stiae che avranno troppoqualsiasi accordo nei dettagli, secondo quanto riporta Bloomberg. Una volta concluso l'accordo, i leader dell'UE devono infatti approvarlo all'unanimità affinchè abbia effetto.Durante una riunione tra Barnier e gli ambasciatori UE, alcuni Paesi avrebbero fatto emergere la possibilità die che i, anche se ciò significherebbe la reintroduzione di tariffe e quote dopo la fine del periodo di transizione, il 31 dicembre. Barnier avrebbe sottolineato che il suo ruolo nei negoziati terminerà quest'anno e che quindi un nuovo team dovrebbe riprendere i colloqui nel nuovo anno.Un nodo cruciale è quello della pesca, rimangono distante le posizioni sull'e sulle, oltre a come gestire le controversie. Un primo punto di disaccordo è il fatto che il Regno Unito voglia un, mentre la Francia e altri Paesi si oppongono alla richiesta. Inoltre, l'UE chiede di includere nell'accordo l'accesso alle acque da 6 miglia a 12 miglia dalla costa britannica e regole chiare sulle quote di pesca sulle oltre 100 specie che vengono pescate nelle acque britanniche.