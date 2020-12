Centri commerciali e chiusure nel weekend, è caos

(Teleborsa) -chiedono con forza alche nel prossimosi preveda la riapertura dei Centri Commerciali nel fine settimana."Si tratta innanzitutto di una– sottolinea il Presidente di Federdistribuzione,-. È infatti evidente che se non si consente aidi accedere ai, si rischia di favorire glinelle vie delle, soprattutto in vista del prossimo fine settimana con ben".confermata dal Presidente del CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali)che registra anche la situazione di gravissima difficoltà in cui si trovano le imprese che operano all’interno di queste strutture. "Ci chiediamo come sia possibile – dichiara Zoia -, pensare di tenere chiusi i negozi deinei fine settimana più importanti di tutto l’anno, un anno tra l’altro estremamentee che in alcun modo i provvedimenti del Governo potranno adeguatamente ristorare".Diparlain una nota nella quale si sottolinea che, tra l'altro, "a, i giorni festivi e prefestivi sono molti: in totalerimanenti del mese, praticamente la metà, con unodi quattro giorni dal 5 all’8 dicembre, proprio all’inizio della corsa ai regali. Così si crea non solo un danno economico irreparabile alle imprese, ma si introduce anche un elemento distorsivo dellanegozi della stessa tipologia, all’esterno dei centri commerciali, potranno infatti rimanere aperti. Per non parlare dell