Chevron taglia piano investimenti di diversi miliardi

Chevron

(Teleborsa) - La major petrolifera americanain esplorazioni, nel tentativo di compensare il crollo dei prezzi del greggio e preservare il dividendo.La riduzione della spesa per investimenti fa parte di un più ampio, che ha già portato ad un, a causa della forte riduzione della domanda provocato dalla pandemia Covid-19.Chevron, che è stata tra le prime major petrolifere a tagliare i piani di spesa per quest'anno, hadi dollari dai 19-22 miliardi dell'anno precedente. La big statunitense ha attuato anche un piano selettivo degli investimenti prevedendo di aumentare gli investimenti in aree chiave, come il bacino del Permiano, fra il Texas ed il New Mexico, a scapito della grande espansione in Kazakistan.La società ha anche fissato il, lo stesso del 2020, ed ha messo da parte. Alla raffinazione sono stati riservati 2,1 miliardi di dollari.Chevron oggi guadagna sul mercato lo 0,89% a 90,63 dollari.