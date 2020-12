Congresso USA, giro di vite sulle aziende cinesi quotate

(Teleborsa) - Ilha dato il via libera alche costringe lequotate in USA ad. La Camera ha votato all'unanimità il provvedimento, che rappresenta un giro di vite sulle aziende straniere quotate.Questa misura, che di fatto obbliga le società quotate astraniero, era già stata approvata dal Senato ed orasolo laLe aziende cinesi che non si adegueranno per tre anni consecutivi dovranno abbandonare Wall Street.