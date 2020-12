Daimler, sarà Bernd Pischetsrieder il nuovo chairman

Daimler

(Teleborsa) - Saràildella casa automobilistica tedescaquando ilil mandato dell'terminerà, secondo quanto annunciato dalla società alla fine dell'odierna riunione del board.Pischetsrieder è stato, ed è stato scelto dopo che l'ex amministratore delegato Dieter Zetsche ha ritirato la sua candidatura per l'incarico. "Bernd Pischetsrieder è uno degli esperti del settore automotive più riconosciuti a livello internazionale - ha commentato Manfred Bischoff - La sua competenza e la sua vasta esperienza sono di fondamentale importanza per Daimler. È statoe quindi rifocalizzare il portafoglio prodotti. Lo stimo molto, sia personalmente che professionalmente, e non vedo l'ora che diventi il mio successore".Quella di Pischetsrieder non è l'unica nuova nomina in casa Daimler, visto che ancheil 31 marzo. La casa tedesca ha infatti annunciato l'entrata, alla stessa data, di Elizabeth Centoni, Ben van Beurden e Martin Brudermueller nel board.è Senior Vice PresidentStrategy and Emerging Technology,è ildal 2014, mentreè presidente del consiglio di amministrazione edal 2018.