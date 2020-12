Decreto Covid, stop a spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

(Teleborsa) - Misure più rigide nelle festività a prescindere dal colore delle Regioni. È su questa linea che il Consiglio dei ministri ha approvato, nella tarda serata di ieri, il nuovo, chee quellinelle giornate del. Il governo ha varato il dl con la cornice normativa del prossimo DPCM, che Giuseppe Conte firmerà il oggi e che sarà in vigore da domani.Il Governo è interventuto anche sul termine massimo didelle nuove misure, che. Ciò consentirà di scavallare tutto il periodo natalizio, visto che il nuovo DPCM deve entrare il vigore da domani.Il divieto di mobilità tra regioni manterrà comunque le stesse deroghe finora in vigore: permesso ile gli spostamenti per. Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare verso lein altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.Restano chiusidalle 18, che però a Natale, Santo Stefano, a Capodanno e 6 gennaio saranno aperti a pranzo. Il Governo ha optato anche per la: i clienti potranno avere solo servizio in camera.Resta ildalle ore 22 alle 5 del mattino successivo, anche a Natale e Capodanno. Ledi Natale, in accordo con la Cei, inizieranno quindi verso le 20-20,30 per permettere ai fedeli il ritorno a casa entro il coprifuoco.Nelle prossimi ore resterà aperto ilper le possibili deroghe, tra cui il ricongiungimento familiare o l'opportunità di impugnare la legge della Valle D'Aosta che è in contrasto con il decreto sulle norme anti contagio.