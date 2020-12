Fintech, ABI: banche pronte a sinergia con Milano Hub Banca d’Italia

(Teleborsa) - Iloperanti in Italia è pronto ad una organica ed efficace collaborazione con ilpromosso dalla Banca d’Italia in tema Fintech con l'obiettivo di favorire progetti di innovazione nell’ambito strategico dei temii primi campi sui quali immaginare la partecipazione: l’attivazione di progetti pilota in uno scenario di moneta digitale di banca centrale, Central bank digital currency – Cbdc; l’identificazione del cliente e accesso digitale ai servizi bancari; il miglioramento dell’efficienza dei controlli antiriciclaggio.In questo quadro - si legge nella nota rilasciata dall'ABI - "viene ipotizzataimmediata tra il Comitato tecnico Innovazione dell’Abi e il Milano Hub della Banca d’Italia anche in tema di rapporti con le università sulle principali tematiche di lavoro. Il Comitato tecnico Innovazione, pronto a veicolare alle banche priorità e obiettivi dell’Hub, anche per definire position paper di settore sui temi dell’Hub, è ancheper individuare i progetti dell’Hub prioritari per le banche e per fornire supporto anche progettuale".