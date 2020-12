HERA colloca con successo bond per 500 milioni euro

Hera

(Teleborsa) -sul mercato degli Eurobond univolto a investitori qualificati dell’importo nominale die con durata diLa nuova emissione ha riscontrato subito unda parte degli investitori dei principali Paesi europei: in una sola giornata sono pervenuti infatti. La quantità e la qualità degli ordini ricevuti hanno quindi permesso di fissare ila livelli eccellenti pari a, per unache rappresenta il valore più basso per un’obbligazione corporate italiana di pari durata.Le obbligazioni saranno emesse nell’ambito del(che il 24 novembre 2020 è stato aggiornato con l’incremento a 3,5 miliardi di euro del plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione contestualmente) e verranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda (Euronext Dublin) con un rendimento pari a 0,348%. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 3 dicembre 2020.È inoltre atteso che al nuovo bond venga assegnato un rating in linea con quello del Gruppo Hera: rating Baa2 con Outlook stabile per Moody’s e BBB con Outlook positivo per Standard & Poor’s.La nuova emissione servirà adel Gruppo nei, per la realizzazione di interventi innovativi e in linea con l’attenzione alla sostenibilità che da sempre caratterizza le attività della multiutility.L’emissione del bond è stata curata da un pool di banche in qualità di joint bookrunners: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit Bank. Lo studio legale Legance - Avvocati Associati ha assistito Hera, mentre lo studio Linklaters ha supportato i joint bookrunners.