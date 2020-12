ISTAT, previsioni PIL riviste al ribasso: -8,9% nel 2020, +4% nel 2021

(Teleborsa) - Il, mentre, secondo le ultime stime dell'diffuse oggi. Rispetto a giugno, c'è stata unaper il PIL pari a 0,6 punti percentuali per entrambi gli anni, da -8,3% nel 2020 e +4,6% nel 2021 a -8,9% e +4,0%.Quest'anno la caduta del PIL sarà determinata prevalentemente dallaal netto delle scorte (-7,5 punti percentuali); anche l’apporto dellanetta e della variazione delle scorte risulterebbero negativi (rispettivamente -1,2 p.p. e -0,2 p.p.). Nel, il(+3,8 p.p.), cosi come quello della domanda estera netta (+0,3 p.p.) mentre le scorte fornirebbero un marginale contributo negativo (-0,1 p.p.).Nel biennio di previsione, ldelle famiglie e delle ISP (istituzioni sociali private senza scopo di lucro) e quella degli investimenti registrerebbero una forte contrazione nell’anno corrente (rispettivamente -10,0% e -10,1% nel 2020) con un incremento del 4,5% e del 6,2% nel 2021; la spesa delle AP aumenterebbe con intensità differenziate nei due anni (+2,0% e +0,1%).L’evoluzione dell’input di lavoro, misurato in termini di(ULA), seguirebbe quella del PIL, con un’ampia riduzione nel 2020 () e una ripresa parziale nel 2021). L’andamento del mercato del lavoro risentirebbe del processo di ricomposizione tra disoccupati e inattivi oltre che della progressiva normalizzazione dei provvedimenti a sostegno dell’occupazione. Nell’anno corrente ildiminuirebbe (-9,4%) per poi tornare a crescere nel 2021 (+11%).Nel 2020, lepure se in graduale recupero, si dovrebberomentre per il prossimo anno la progressiva ripresa del commercio mondiale è attesa condizionare positivamente sia le esportazioni sia le importazioni (rispettivamente +10,2 e +10,0%), pur senza compensare le perdite registrate nel 2020.