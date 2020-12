La Fed vede crescita moderata negli Stati Uniti

(Teleborsa) - La ripresa economica degli Stati Uniti è rimasta "moderata" in gran parte del Paese ed ha mostrato segni di rallentamento nelle aree in cui i casi di coronavirus sono particolarmente elevati. E' quanto sottolinea lanel suo consueto rapporto congiunturale, ilLa maggior parte dei distretti - segnala la banca centrale - ha mostrato unNel dettaglio, quattro distretti hanno evidenziato "poca o nessuna crescita" e in altri cinque l'attività è rimasta al di sotto dei livelli pre-pandemici.Il rapporto basato sulle, fino al 20 novembre, rileva che i nuovi casi di contagi negli Stati Uniti sono aumentati vertiginosamente dalla fine di ottobre e tale aumento sta portando alcune città e Stati ad implementare nuovamente leL'economia statunitense ha recuperato poco più della metà dei posti di lavoro persi all'inizio della pandemia in primavera, ma - avverte la Fed -Ieri, il presidente della banca centrale americana,davanti alla commissione sui Servizi finanziari della Camera, ha assicurato che la Fed "non ritirerà i suoi interventi di supporto finché non avrà piena fiducia che non siano più necessari". L'orizzonte temporale è fissato a metà del prossimo anno quando - secondo le previsioni del presidente della Fed - "" e "l'economia potrebbe essere in salute". Nel medio termine, con la possibilità di eliminare il distanziamento sociale - ha aggiunto - "la gente dovrebbe ritrovare fiducia e questo avrà un effetto positivo sull'economia".