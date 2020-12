Milano chiude sulla parità. Borse europee a due velocità

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

media

chimico

viaggi e intrattenimento

utility

petrolio

sanitario

Leonardo

Moncler

Banco BPM

Atlantia

Italgas

Terna

Hera

Amplifon

Tod's

Mediaset

Autogrill

El.En

Mutuionline

Sesa

De' Longhi

ASTM

(Teleborsa) -, anche in risposta alladopo i dati sulle, che precedono il Job Report di domani. Nervosismo anche in attesa delle decisioniSeduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,215. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.831,4 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 45,5 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,45%, guadagno modesto per, che avanza dello 0,42%, poco mossa, che lima lo 0,15%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 22.007 punti;incolore il, che continua la seduta a 23.921 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(0%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,12%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,84%),(+2,67%) e(+2,05%). In fondo alla classifica i comparti(-1,01%),(-0,69%) e(-0,60%).di Piazza Affari, su di giri(+3,03%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,11%.avanza dell'1,99%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.di Milano,(+5,19%),(+5,05%),(+4,34%) e(+4,13%).I più forti ribassi su, che termina la seduta con un -3,24%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,69%.Sensibili perdite per, in calo del 2,62%.In apnea, che arretra del 2,45%.