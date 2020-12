Seduta positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,20% a 29.884 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 3.669 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,01%); in frazionale progresso l'(+0,33%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,15%),(+1,05%) e(+1,01%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,38%),(-0,75%) e(-0,70%).Al top tra i(+5,06%),(+3,74%),(+3,59%) e(+3,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%.scende dell'1,38%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Tra i(+9,36%),(+4,13%),(+3,73%) e(+3,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,46%.Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 80,67K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 775K unità; preced. 778K unità)15:45: PMI servizi (preced. 56,9 punti)15:45: PMI composito (preced. 56,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 56,6 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -64,8 Mld $; preced. -63,9 Mld $)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 6,8%; preced. 6,9%).