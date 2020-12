Snam, Alverà: occasioni in Europa per idrogeno e biometano, in oriente per il gas

Snam

(Teleborsa) - Per il quattordicesimo anno consecutivoha chiuso ildinei tempi e nel budget. "Nonostante il Covid", ha sottolineato l'amministratore delegatoin un'intervista al Sole 24 Ore."Siamo ben posizionati per continuare a crescere in questa nuova fase grazie alle basi gettate negli ultimi quattro anni e grazie alla", ha spiegato ricordando come la società italiana delle infrastrutture energetiche sia "da sempre un'azienda del fare, capace di portare avanti progetti complicatissimi come il, il gasdotto transadriatico. Questa è la caratteristica distintiva di Snam che ho ereditato e che voglio preservare e amplificare il più possibile mettendola al servizio di altri fronti".Quanto ai piani per il, Alverà ha indicato le linee guida che seguirà l'azienda. "Snam ha l'ambizione di essere un player globale in linea con la sua dimensione, la sua storia e le sue competenze. E questo vuol dire essere nei mercati ad alta crescita con tante opportunità. Ritengo che in Europa ci saranno molte occasioni di sviluppo sulla transizione energetica per Snam e possibili ulteriori vantaggi per noi sono legati allo sviluppo dei gas verdi () sia in Italia che all'estero, mentre in, ine in, dove siamo ormai presenti, c'è un enorme potenziale per la crescita del gas", ha dichiarato.Curiosità circondano anche le politiche che verranno messe in campo dalla nuova amministrazione Biden, e per questo l'amministratore delegato di Snam fa riferimento anche alla "crescente attenzione verso la transizione energetica indove potrebbero esserci opportunità interessanti".Infine, ha spiegato, "il Medioriente e il Mediterraneo sono un'area chiave per lae abbiamo conversazioni in corso per avviare nuove iniziative e progetti nei prossimi mesi".