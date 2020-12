Wall Street avvia scambi in moderato rialzo dopo dati disoccupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, in attesa delle decisioni dell'sui tetti di produzione, di novità sul fronte delanti-Covid e di una determinazione del Congresso sul sospiratoIntanto, il dato sui licenziamenti ha evidenziato un rallentamento rispetto al mese precedente, così come quello delle richieste di disoccupazione , che sono calate più del previsto.A New York, l'indicemostra un guadagno frazionale dello 0,30%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre appare incolore l', che apre la seduta sui livelli della vigilia a 3.671 punti. In moderato rialzo il(+0,24%); senza direzione l'(+0,01%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,55%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,13%),(+2,99%),(+0,89%) e(+0,88%).Fra i peggiori, che apre la seduta con -0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+4,38%),(+3,12%),(+2,76%) e(+2,51%).Dal lato opposto, che scivola dell'1,87%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.