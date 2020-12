Alkemy conclude il programma di acquisto di azioni proprie

Alkemy

Società attiva nel settore della trasformazione digitale in Italia

(Teleborsa) -ha reso noto che in data 16 novembre 2020avviato il12 ottobre 2020, nell’ambito della delibera assembleare del 7 maggio 2019.Nell’ambito del sopracitato programma sono state acquistate da parte dalla Società, azioni ordinarie proprie per un numero complessivo di 30.000 (pari allo 0,53% del capitale sociale della Società) al prezzo medio ponderato di 5,9591 euro per azione, al netto delle commissioni, e per un esborso complessivo di 178.774 euro.A seguito degli acquisti sopra indicati, considerando inoltre le azioni proprie già in portafoglio (relative agli acquisti eseguiti nell’ambito delle precedenti tranche del Programma di Buyback), Alkemy detiene, al 16 novembre 2020, complessivamente 112.536 azioni proprie, pari al 2,006% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 7,4 euro con un aumento del 2,78%.