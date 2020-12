Borse asiatiche in moderato rialzo. Tokyo chiude prudente

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sostenute dalle speranze generate dalanti-Covid, dalla possibile approvazione dele dalle. La cautela però alla fine ha prevalso in attesa delin arrivo dagli Stati Uniti oggi.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,22%, mentre il Topix chiude sopra la parità (+0,08%). Seduta più brillante per(+1,31%).Bene le borse cinesi, con Shanghai che guadagna lo 0,07% eche arriva allo 0,50%. In denaroche porta a casa un guadagno dell'1,11%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, appare ben impostata(+0,20%), seguita da(+0,50%) e(+1,24%), mentrecede lo 0,31% elo 0,43%.Guadagni frazionali per(+0,43%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,26%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%.Il rendimento dell'tratta allo 0,03%, mentre il rendimento delè pari al 3,32%.