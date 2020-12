Coronavirus, anche oggi resta alto il numero di decessi

(Teleborsa) - Sonoaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con quasi(ieri erano stati circa 227mila). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi a 11,32% (ieri si è fermato al 10,24%%).Ilriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sale così a 1.688.939.Dopo la giornata record di ieri con 993 vittime, anche oggi resta molto alto il numero di– che porta il conteggio totale a 58.852 morti da inizio pandemia. Continua il calo degli ospedalizzati: oggi sono 30 in meno nelle(3.567 totali) e 572 in meno tra i ricoveri con sintomi (sono 31.200 in totale).La Regioni con più nuovi casi si conferma la(4.533), seguita dal(3.708). Con più di duemila casi giornalieri si segnalano Emilia Romagna (2.143) e Piemonte (2.132). Più di mille casi nel Lazio (1.831), in Campania (1.651), in Puglia (1.419), in Sicilia (1.365), in Toscana (1.071) e in Friuli Venezia Giulia (1.040).