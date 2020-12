Fenix Entertainment annuncia uscita singolo d'esordio di Alesso Maioli "Varak"

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, societa` di produzione e distribuzione cinematografica e musicale quotata su AIM PRO Italia Borsa, annuncia la produzione de "Il peso del cielo", il singolo di esordio di Alessio Maioli, artista romano già noto nella scena underground della capitale.L’uscita è prevista il 4 dicembre in tutti i digital store. Fenix Entertainment ha siglato anche un contratto discografico con l’artista.Alessio Maioli, in arte "Varak", è un artista romano classe '94. Cresciuto nella periferia Nord della Capitale, dopo aver mosso i primi passi musicali nel mondo del rap e aver fatto parte di alcune crew di grido tra cui i Sierra, con questo brano dà il via alla propria carriera da solista.