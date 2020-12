Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

(Teleborsa) - Marshall Wace e Sandbar Asset Management, dal 3 dicembre hanno in portafoglio unosurispettivamente dell'1,59% e dello 0,48%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.Nel frattempo, a Piazza Affari, ottima performance per la, che scambia in rialzo del 2,84%.