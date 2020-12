Porti, UE a Italia: abolire esenzioni fiscali

(Teleborsa) - Laha chiesto oggi all'Italia disulle società concesse alle autorità portuali sul proprio territorio, allineando il proprioalle norme dell'sugli, entro il"Iche lericavano dalle loro attività economiche devono essere tassate ai sensi delle normali leggi nazionali in materia di tassazione delle società per", scrive la Commissione in una nota, a conclusione delle proprie indagini sui regimi fiscali dei porti negli Stati membri, e che precedentemente aveva coinvolto anche casi inIn Italia, le autorità portuali. Nel gennaio 2019, la Commissione aveva invitato le autorità competenti ad adattare la legislazione nazionale per garantire che pagassero le tasse sugli utili da attività economiche, come le altre società nel Paese e in linea con le norme UE; successivamente, nel novembre 2019, l'Esecutivo comunitario aveva avviato un'indagine approfondita sulla questione. L'inchiesta ha concluso che l'esenzione dall'imposta sulle società concessa alle autorità portuali italiane fornisce loro un vantaggio selettivo, in violazione delleIn particolare, la Commissione ritiene che l'esenzione fiscaleome la promozione della mobilità o del trasporto multimodale. Inoltre, il risparmio fiscale generato può essere utilizzato dall'autorità portuale per finanziare qualsiasi tipo di attività, e anche per sovvenzionare i prezzi praticati dai porti ai clienti, a scapito dei concorrenti."Il dialogo tra la Commissione e le autorità italiane - si legge nella nota - è in corso. L'Italia ora deve prendere le misure necessarie per rimuovereal fine di garantire che, dal primo gennaio 2022, tutti i porti siano soggetti alle stesse norme sulle imposte sulle società che sono applicate alle altre imprese. Italia e Commissione continueranno i loro