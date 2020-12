Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale al rialzo, nell'ultima seduta della settimana, per le principali borse europee, sostenute dalla, spinta dalle speranze per la possibile approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti . Aiutano anche gli acquisti sul comparto petrolifero all'indomani dell' accordo tra i paesi dell'Opec sulla produzione Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 46,11 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +113 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%. Giornata positiva per, che sale di un frazionale +0,62%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,78%, a 22.179 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.063 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+4,00%),(+2,14%) e(+1,85%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,09%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,45%.Su di giri(+3,32%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,14%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.del FTSE MidCap,(+3,68%),(+3,34%),(+3,16%) e(+2,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,38%.In caduta libera, che affonda del 2,04%.