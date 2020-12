Brexit, "l'ultimo lancio dei dadi"

(Teleborsa) -Quando manca meno di un mese alla fine del periodo di transizione, fissata al 31 dicembre, al viaper raggiungere n accordo commerciale post-Brexit traDopo giorni di colloqui a Londra, i negoziati si spostano aper quello che il Governo britannico ha definitoIl capo negoziatore britannico,è arrivato a Bruxelles per ricominciare a trattare con i negoziatori della controparte e soprattutto con"Lavoreremo davvero duro per cercare di arrivare a un accordo", ha detto al suo arrivo alla stazione, sceso dal treno Eurostar in arrivo da Londra, ai giornalisti che lo stavano aspettando. "Non vediamo l'ora di incontrare i nostri colleghi europei".Tra i nodi da sciogliere, la regolamentazione dei diritti di pesca nelle acque reciproche, in particolare nella Manica, la equità della concorrenza (in particolare, le norme sui sussidi pubblici alle imprese) e la "governance" dell'accordo, ovvero la gestione delle controversie.Qualora non arrivasse la fumata bianca, i rapporti commerciali tra i due blocchi sarà disciplinato dalle regole generali dell'Organizzazione mondiale del commercio, che farà tornare