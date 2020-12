ENGIE EPS, aggiudicato nuovo progetto negli Usa

(Teleborsa) -si è aggiudicata un nuovo, che si aggiunge agli oltre 600MWh di contratti già assicurati negli Stati Uniti. Nel dettaglio la Società – si legge in una nota – è stata selezionata dasviluppatore con sede a Boston, per fornire une farà parte delaggiudicato da Kearsarge nel contesto del processo competitivo lanciato dalla municipalità statunitense."Questo contratto – spiega– rappresenta un'ulteriore conferma della competitività delle linee di prodotto Giga Storage e Industrial Solutions che ci permettono di sviluppare soluzioni innovative facendo leva sulla tecnologia proprietaria e su un know-how nell'accumulo elettrochimico e ad idrogeno maturato sin dal 2005"."In meno di un anno – ha commentato– abbiamo stabilito una posizione solida nel mercato statunitense grazie a progetti iconici aggiudicati a Guam, alle Hawaii e nel New England. Siamo fiduciosi che questo progetto sarà il primo di una serie di fruttuose collaborazioni con Kearsarge Energy per fornire soluzioni energetiche sostenibili""Siamo onorati che Engie Eps fornisca la sua esperienza a Kearsarge ai fini di consolidare la nostra posizione di leadership nel Solar-plus-Storage nel nord-est e nel contesto del piano di sviluppo degli oltre 100 MWh in pipeline. Il progetto, – ha aggiunto– una volta in servizio, fornirà energia solare a basso costo alla municipalità del Massachusetts e garantirà, sull'orizzonte di vent'anni, milioni di dollari di risparmi in canoni e proventi fiscali alla città di Bellingham".L'entrata in esercizio dell'impianto è prevista nella metà del 2021.