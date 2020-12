Games Workshop in rally a Londra grazie a outlook positivo

Games Workshop

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,29%.Il produttore britannico di giochi di ruolo ha detto di aspettarsi che. Nel dettaglio, le vendite sono attese a 185 milioni di sterline contro i 148 milioni del periodo precedente. L'utile ante imposte è atteso non inferiore a 90 milioni di sterline contro i 59 milioni precedenti. Il CdA ha annunciato un dividendo di 60 pence per azione.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,47%, rispetto a +2,45% del).Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 9.966,3 centesimi di sterlina (GBX). Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.666,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 11.367,4.