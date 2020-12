In rosso la Borsa di Tokyo. Giù il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La Borsa di Tokyo chiude la prima seduta della settimana in rosso, in attesa di maggiori indicazioni dal piano di stimolo per l'economia americana, attualmente in discussione a Washington. Sullo sfondo resta il cauto ottimismo tra gli investitori sugli sviluppi della ricerca medica in anticipazione del vaccino contro il coronavirus.L'indice di, illascia sul parterre lo 0,76%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude in calo dello 0,20%.Variazioni negative per(-1,33%); leggermente positivo(+0,39%).In frazionale progresso(+0,24%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,64%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,22%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,30%.