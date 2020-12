SpaceX, la capsula Dragon arriverà oggi sulla Stazione spaziale internazionale

(Teleborsa) - Dovrebbe arrivare stasera sullalalanciata ieri, con il razzo Falcon 9, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida). Quello effettuato in queste ore è il primo volo in assoluto di una versione aggiornata dellaspaziale Dragon, che può trasportare piùe materiali per esperimenti sulla ISS.Questa versione ridisegnata dall'azienda dipuòsulla Stazione spaziale internazionale, senza cioè che sia guidata da astronauti al suo interno, e puòrispetto a quella che sostituisce e ha il doppio della capienza per il trasferimento di esperimenti scientifici che richiedono condizioni ambientali di trasporto specifiche. Può anche rimanere sulla Stazione Spaziale per oltre il doppio della durata massima della versione precedente e ogni capsula può essere riutilizzata fino a cinque volte.Quando questa capsula cargo arriverà, dopo un viaggio di circa 27 ore, ci saranno, visto che la missione del 17 novembre ha portato in orbita quattro astronauti con una capsula Crew Dragon. La capsula senza equipaggio è diretta alla Stazione Spaziale Internazionale per consegnare a bordo quasi tre tonnellate fra generi di necessità e materiali per gli esperimenti scientifici. Fra questi ci sono anche, i cosiddetti organoidi, destinati a, in vista delle future missioni con astronauti dirette sulla Luna e Marte.