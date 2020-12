Borsa New York chiude debole

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, che ha risentito di qualche realizzo e della risalita dei contagi di Covid, a dispetto dell'ottimismo per la possibile approvazione di un nuovo piano di stimoli. Illascia sul parterre lo 0,49%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre appare incolore l', che archivia la seduta a 3.692 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,54%); sui livelli della vigilia l'(-0,09%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,62%) e(+0,55%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,44%),(-0,70%) e(-0,70%).Tra i(+2,24%),(+2,23%),(+1,27%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,36%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,74%.Affonda, con un ribasso del 2,26%.Tra i(+7,17%),(+4,94%),(+4,59%) e(+3,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,43%.Crolla, con una flessione del 3,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,64%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,36%.