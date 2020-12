Borse asiatiche contrastate. Tokyo in frazionale ribasso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alla correzione di Wall Street ed in risposta alla risalita dei contagi di Covid nel mondo.Sessione debole per il listino di, dove l'indicetermina con un calo dello 0,30%, mentre l'indice Topix ha ceduto lo 0,27%. Peggio ha fatto la piazza di(-1,62%).Incerte anche le borse cinesi, conche ha limato lo 0,19% eche sosta sulla parità a 13.973 punti. In controtendenza si è mossa(+0,73%).Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta è in ribasso(-0,71%) assieme a(-0,16%), mentre si difendono(+0,26%),(+0,16%) e(+1,74%).Sale sopra i livelli della vigilia(+0,27%) così come(+0,19%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,19%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,06%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 3,29%.