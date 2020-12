Limita le perdite Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

beni per la casa

sanitario

telecomunicazioni

viaggi e intrattenimento

tecnologia

Moncler

Recordati

DiaSorin

BPER

Leonardo

Inwit

Unicredit

STMicroelectronics

Guala Closures

El.En

Brunello Cucinelli

SOL

Autogrill

Garofalo Health Care

Banca MPS

MARR

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Negli USA, sostanzialmente stabile l'L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.869,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 45,63 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.poco mosso, che mostra un +0,06%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,05%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,24%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 23.981 punti.In moderato rialzo il(+0,62%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,67%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,22%),(+1,34%) e(+0,70%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,23%),(-1,17%) e(-0,82%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,05%),(+1,09%),(+0,71%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,34%.Calo deciso per, che segna un -1,99%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,42%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Tra i(+18,00%),(+5,71%),(+3,13%) e(+3,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,01%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%.