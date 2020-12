Piazza Affari cauta con il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo la chiusura incerta di Wall Street e dell'Asia. C'è attesa per ilin arrivo in mattinata.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. Sulla parità lo, che rimane a quota +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, sottotonoche mostra una limatura dello 0,21%, incolore, che non registra variazioni significative.A Milano è stabile anche ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.098 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.015 punti. In moderato rialzo il(+0,39%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,5%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,08%),(+0,81%) e(+0,61%). In fondo alla classifica i comparti(-1,18%),(-0,50%) e(-0,42%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dell'1,50%.Giù, che continua la seduta con -1,41%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane avola(+18,86%), dopo l'OPA annunciata da SPSI In battuta anche(+3,38%),(+3,35%) e(+1,32%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -0,80%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.