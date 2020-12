Asia positiva con scommesse piano stimoli e Brexit. Borsa di Tokyo si infiamma

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, traendo spinta da Wall Street, sula speranza di una soluzione dei due temi caldi del periodo, ilin discussine al Congresso e la, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,87%, al di sotto dei massimi raggiunti, mentre il Topix ha guadagnato l'1,24%. Ottima la prestazione di(+2,02%).Deboli le borse cinesi, che accusano l'impatto della deflazione, cn Shanghai che perde l'1,12% e, che archivia la seduta in calo dell'1,84%. Meglioche recupera lo 0,21%.Fra le altre piazze che chiuderanno più tardi la giornata, fa bene(+0,67%) assieme a(+1,01%),(+0,73%),(+0,23%) e(+0,22%).Buona la prestazione di(+0,66%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,62%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,28%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,2%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,31%.Il rendimento dell'tratta allo 0,02%, mentre il rendimento delè pari al 3,29%.