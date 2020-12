Azimut, raccolta netta novembre positiva per 280 milioni

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di novembre 2020 una raccolta netta positiva per circa 280 milioni di euro, raggiungendocosì circaIl totale dellecomprensive del risparmio amministrato si attesta a fine novembre a 59,7 miliardi, di cui 46,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite., commenta: “con una raccolta netta totale che supera i 4,3 miliardi di cui quasi 280 milioni nel solo mese di novembre. Rimane forte il contributo della componente gestita, e in particolar modo dei fondi e dei prodotti di economia reale, quest'ultimi che hanno raccolto oltre 100 milioni di euro in Italia e negli Stati Uniti nel mese di novembre., i nostri clienti possono contare su una performance media ponderata netta positiva da inizio anno e del quasi 9% da gennaio 2019, recuperando in toto la volatilità vista nella prima metà dell'anno".