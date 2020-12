De Lise (Commercialisti): PNRR non diventi debito per i giovani

(Teleborsa) - "Ladel(PNRR,ndr) che sta girando in rete, ci preoccupa". Lo ha dettoPresidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar "I decreti ristori e la Legge di Bilancio 2021", organizzato dall'Unione."Leggendo il documento - ha proseguito - che definisce la destinazione dei fondi in arrivo dalla Comunità Europea necessari alla ripresa del nostroè evidente come buona parte dellemesse in campo diventerà un debito che graverà sui giovani, sulle future generazioni. Su di noi. Pretendiamo daldi tutto quello che verrà fatto per scongiurare questo rischio e per investire i fondi in".: come saranno investiti i fondi in arrivo sulla giustizia? Cosa è stato pensato perSarà possibile confrontarsi sui progetti in materia di istruzione, infrastrutture e parità di genere? Come verranno coniugati questi interventi con la più volta citata riforma fiscale - trasversale a tutti gli interventi - per non commettere gli errori del passato? Domande che, temiamo, resteranno senza risposta. Eppure, se si parla di un debito che sarà a carico delle future generazioni, bisognerebbe coinvolgere i", evidenzia ancora De Lise."Per dare l’ennesimo segnale di apertura e collaborazione,riteniamo necessario che in Italia, in questo momento, qualcuno si comporti in maniera matura e responsabile e crediamo sia giusto lo facciano almeno i giovani commercialisti".A moderare il webinar, segretario nazionale dell’Ungdcec che sottolineato: "Nella bozza delsi parla troppo poco di fisco e ancora meno di coinvolgimento dei professionisti. C’è un solo accenno a una riforma della tassazione delle aliquote per il ceto medio e null’altro. Continueremo a studiare la bozza per poi fornire all’esecutivo le nostre proposte".Per, presidente della commissione consulenza del lavoro e welfare aziendale "l’Unione attraverso il focus di studio ha provato a tirare una linea dopo 4 decreti in meno di un mese in vista di quelli che saranno gli ulteriori cambiamenti che ci attendono da inizio 2021 con le novità che saranno introdotte dalla"Iche si sono succeduti nel mese di novembre per dare un sostegno alle imprese sono stati importanti, ma in alcuni casi insufficienti. Emergono infatti criticità che potrebbero essere risolte e in questo senso ci poniamo con il governo in un’ottica di massima collaborazione", sottolineaconsigliere nazionale dell’Unione giovani dottori commercialisti.SecondoPresidente dei giovani commercialisti partenopei, "con ilsi punta a incentivare l’aggregazione aziendale, rafforzare il patrimonio delle imprese o investire in nuovi beni strumentali. Ci sono però alcune limitazioni da superare legate all’utilizzo dei crediti, per questo abbiamo presentato una serie di emendamenti finalizzati a incrementare la portata agevolativa di queste disposizioni ampliando laInfine,consigliere nazionale Ungdcec, ha rimarcato che "daiè emersa un’assenza di una effettiva programmazione dell’esecutivo in termini di sostegno alle attività produttive. Mancanza di programmazione che comporta anche il mancato rispetto del principio di equità. Nella legge di bilancio, poi, la