Enel, Bernstein alza TP a 10 euro e conferma Outperform

Enel

(Teleborsa) -prosegue poco mossa in Borsa e si muove sostanzialmente in linea con il mercato, a dispetto del buon, che ha aumentato il, con conferma di giudizioLa valutazione degli analisti fa perno sulla. Bernstein sottolinea infatti che la compagniaper affrontare la sfida della, che è destinata ad accelerare nel 2021.Conall'anno nei segmenti allineati alla transizione energetica - si sottolinea - Enel è uno dei principali sviluppatori in un mercato delle energie rinnovabili che ha bisogno di aumentare il CAPEX 2-5 volte e. In più, gli investimenti di Enel nelle reti potrebbero aumentare di circa il 70% a 70 miliardi di euro nel periodo 2020-2030.Bernstein valuta il business delle energie rinnovabili di Enel a circa 62 miliardi di euro, tenendo in considerazione le prospettive di crescita da qui al 2050 secondo lo scenario di base e l'accelerazione degli investimenti, ma l'ipotesi più ottimistica (blue-sky scenario) indica un valore che potrebbe arrivare a 79 miliardi.Le previsioni dell'EPS per gli anni dal 2020 al 2023 sono migliorate in media dell'11%.