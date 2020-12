Europa tonica. Piazza Affari più cauta

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

petrolio

automotive

bancario

tecnologia

chimico

sanitario

Unicredit

Pirelli

Telecom Italia

ENI

STMicroelectronics

Inwit

DiaSorin

Nexi

Garofalo Health Care

ERG

Saras

Tod's

El.En

Banca Farmafactoring

GVS

Avio

(Teleborsa) -mentre appare, a dispetto dell'ottima performance dei tioli bancari. A sostenere le borse, dopo la seduta debole di ieri, leL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,213.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +115 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,55%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,90%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 22.012 punti.Consolida i livelli della vigilia il(0%); poco sotto la parità il(-0,28%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,61%),(+1,48%) e(+1,30%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-9,90%),(-0,94%) e(-0,67%).di Milano, troviamo(+2,61%),(+2,51%),(+2,51%) e(+2,30%).A picco, che continua la seduta con -11,6% sulle previsioni per il 2020.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+2,40%),(+1,76%),(+1,70%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,40%.