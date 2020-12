Mit, nessuna interruzione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera

(Teleborsa) - I collegamenti ferroviari tranon si fermeranno. È quanto si apprende dalche in una nota ha comunicato l'esito del colloquio telefonico tra la ministrae la sua omologa e presidente di turno della Confederazioneelvetica,Secondo quanto ha riportato il Ministero, nel corso della telefonata c'è stata "ampia convergenza sulla necessità di assicurare ladeltra i due Paesi". Al colloquio è seguita unain videoconferenza, alla quale hanno partecipato, oltre al MIT, i rappresentanti del Ministero dell'Interno, delle società ferroviarie italiane ed elvetiche per approfondire e individuare "le soluzioni organizzative per assicurare il rispetto delle misure anti-covid e la continuità del servizio di trasporto che nei prossimi giorni tornerà gradualmente alla normalità", si legge nella nota.Le modalità operative verranno definite attraverso un, mentre le ferrovie elvetiche riprogrammeranno il servizio regionale che tornerà regolare entro il fine settimana, con 171 collegamenti tra Canton Ticino e Lombardia, effettuati dalla società(società partecipata al 50% Trenord-FFS).In particolare: versoda domani i pendolari frontalieri potranno cambiare treno nella stazione di, dove si attestano le corse italiane e svizzere; verso, invece, si dovrà attendere la riattivazione del servizio da parte delle ferrovie elvetiche.