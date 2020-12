Nasce Aigis Banca: l'intelligenza artificiale per il credito alle PMI

(Teleborsa) -è il nuovoche utilizza l'al servizio delloe del risparmio delle famiglie. La Banca nasce grazie all'iniziativa dell', con una lunga esperienza nel settore bancario e grazie a un management team di primo piano, il cui obiettivo principale è quello di portare innovazione nel settore del credito.Il nome Aigis racchiude in sé il significato di protezione, mentre le prime due lettere "ai" rappresentano l'acronimo di artificial intelligence, evocativo del carattere moderno, digitale, innovativo di questa banca, proiettata al futuro del settore bancario.La, supportati dall'impiego di tecnologie basate su automazione e artificial intelligence, per garantire tempi di risposta rapidi a tutti quegli imprenditori che intendono richiedere finanziamenti, attraverso una gestione online dei rapporti e delle operazioni bancarie, prescindendo dalla loro presenza fisica in filiale."In un mondo di profondi e continui cambiamenti, la nostra idea di banca è molto semplice", ha dichiarato. "Aigis Banca nasce infatti con una visione ben chiara: agevolare gli imprenditori e garantire al contempo ottimi rendimenti ai risparmiatori che scelgono i nostri prodotti e servizi. Le nostre soluzioni sono basate sull'impiego di tecnologie di artifical intelligence, per assicurare il più alto livello di efficienza e affidabilità. Non c'è però solo l'aspetto tecnologico – conclude l'AD Cortesi – l'operato della banca risponde sempre a criteri di eticità e sostenibilità condivisi da un team, giovane, esperto e fortemente motivato".Aigis Banca adotta un modello focalizzato sulfacendo leva sulleche lo Stato mette a disposizione e su, strumento ideale per ottimizzare la gestione del circolante. La banca, che è specializzata in finanziamenti alle PMI, raccoglie il risparmio dei consumatori, offrendo conti correnti remunerati e conti deposito con tassi di interesse vantaggiosi: si avvale, inoltre, di partnership strategiche con fintech leader sul mercato in modo da ottenere il massimo livello di efficienza e rapidità, fiore all'occhiello che distingue l'offerta di Aigis dal resto del mercato bancario.sono già, mentre i. Grazie a delle forti partnership in Germania, inoltre, già 10.000 clienti retail tedeschi hanno dato fiducia alla nuova realtà, scegliendo il conto deposito di Aigis Banca. Nel 2020 sono già stati raggiunti i target di volumi previsti a fine 2021.La banca con, ha un ufficio di rappresentanza ed una filiale a Roma oltre ad una filiale a Bari. Aigis Banca conta attualmentecon un'età media di circa 35 anni.