Regione Calabria stanzia 5 milioni per aeroporto Lamezia

(Teleborsa) - La Regione Calabria stanziaper sostenere lo scalo di Lamezia in un momento di difficoltà della società di gestione, a causa delLo stanziamento non riguarda solo le spese correnti, tra cui il pagamento degli stipendi ai dipendenti, ma anche gli interventi sulla infrastruttura aeroportuale per essere in grado di fare fronte alla ripresa post Covid.Il, ha incontrato l'assessore regionale al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, condividendo la necessità di destinare misure di ristoro agli operatori economici presenti con le loro attività all'interno del terminal aeroportuale.