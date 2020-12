Thales Alenia Space e Avio siglano contratto con ESA per lo Space Rider

Thales

(Teleborsa) -, la jv fra, in qualità di co-Prime contractors, hanno siglato un(ESA) per lo sviluppo del sistema, che sarà dispiegato in orbita bassa terrestre (LEO) dal nuovo lanciatore leggero. Il valore totale del contratto è didi euro.La mini-navetta Space Rider è la soluzione europea per il. Il veicolo favoriràoltre che undi routine dall’orbita terrestre bassa. Verrà impiegato pera diverse altezze e inclinazioni nell’orbita bassa terrestre.Progettato come, Space Rider è in grado diper poi rientrare in modo sicuro nell’atmosfera econ una precisone di 150 metri e potrà essere recuperato unitamente al suo payload, rinnovato eè responsabile per lo sviluppo del, parte essenziale del veicolo che raccoglie l’ereditàdi IXV, la navetta spaziale sperimentale realizzata in Italia e testata nel 2015, con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).è responsabile invece dello sviluppo dele del modulo di servizio espandibile. Space Rider, infatti, sarà lanciato nello Spaziodall'azienda di Colleferro."Space Rider aprirà la strada all’Europa per unin orbita bassa", afferma, Ad di Thales Alenia Space Italia, aggiungendo che il sistema, che combina le capacità di piattaforme satellitari orbitali con la possibilità di riutilizzoper l’Europa spaziale ed apre la strada a "che includono stadi riutilizzabili, voli 'point-to-point', navette spaziali, ma anche il futuro turismo spaziale"."Space Rider è un sistema unico al mondo che espande le capacità e gli impieghi del lanciatore Vega anche nelle attività di missioni orbitali estese nel tempo e nel rientro dallo spazio", dichiara, Ceo di Avio, aggiungendo che "molte altre applicazionisono possibili a partire da questa piattaforma, quali ad esempio le attività di in-orbit servicing".