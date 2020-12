Vega C lancerà la costellazione satellitare Airbus CO3D nel 2023

Airbus

Avio

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi laper ilLa costellazione CO3D sarà caratterizzata da, che saranno posizionati inche partirà dal Guiana Space Center di Kourou. La costellazione CO3D è composta da satelliti ottici per l'osservazione della terra con una risoluzione di 50 cm e con un alto tasso di revisione per produrre rapidamente mappe 3D della superficie del pianeta, ed è sviluppata congiuntamente con l'Agenzia spaziale francese (CNES)."Siamo orgogliosi che Airbus abbia scelto Vega C per questa rivoluzionaria costellazione di satelliti - ha dichiarato– Stiamo lavorando a pieno ritmo per prepararci al volo inaugurale di Vega C e non vediamo l'ora di dimostrare le sue capacità".