Wall Street chiude in frazionale rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

materiali

Exxon Mobil

Pfizer

DOW

Raytheon Technologies

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Moderna

Mattel

Check Point Software Technologies

Henry Schein

Bed Bath & Beyond

Charter Communications

Discovery

Discovery

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi in moderato rialzo, galvanizzata dalle positive notizie sulla distribuzione e iter autorizzativo del vaccino anti-Covid e dalla speranza per il nuovo piano di stimoli al vaglio del Congresso. Ilsale dello 0,35% a 30.174 punti; sulla stessa linea l'avanza a 3.702 punti. Leggermente positivo il(+0,31%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,29%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,57%),(+0,73%) e(+0,62%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,30%),(+3,18%),(+2,54%) e(+2,00%).Fra i peggiori, che ha archiviato la seduta a -1,04%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.(+6,48%),(+4,54%),(+3,00%) e(+2,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,47%.Affonda, con un ribasso del 2,32%.