Borsa, energia e servizi in spolvero

(Teleborsa) - Ottima giornata per il comparto energetico allargato, che vede avanzare di buon passo sia le compagnie energetiche pure, che quelle dei servizi correlati.In evidenza soprattutto l'(+1,55%), non tanto per lo scarto percentuale quanto per il suo peso sull'indice a grande capitalizzazione FTSE MIB. La società ha annunciato oggi il rafforzamento della partnership con Sonatrach nel bacino del Berkine e per fare il punto sulla transizione energetica.Nel gas si infiamma anche, con un progresso dello 0,91%, mentre l'vanta un robusto incremento dell'1,91%. Nei servizi è in battuta il general contractor+2,16%, mentresegna un incremento del 2,02%.Più composte le utilities comeche si allineano al trend del mercato.