Consob, cala ricchezza famiglie. Cresce risparmio precauzionale

(Teleborsa) - Con la pandemia cresce la vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane. Lo sottolinea ilsulle scelte di investimento delle famiglie italiane, secondo cui circa il 30% degli intervistati dichiara di, mentre poco più del 30% dichiara di aver visto il proprio reddito ridursi (temporaneamente o permanentemente) nell'ultimo anno.La crisi innescata dalla pandemia - evidenzia il rapporto - ha evidenziato une una rinnovata preferenza per la liquidità. Nel primo trimestre del 2020, rispetto alla fine dell'anno precedente,. Sul fronte delle passività, le famiglie italiane continuano a caratterizzarsi per un più basso livello di indebitamento nel confronto europeo mentre il tasso di risparmio, dopo essersi attestato a un valore di poco superiore al 10% nel 2019, dovrebbe aumentare nell’anno in corso di oltre 6 punti percentuali secondo una dinamica, analoga a quella osservata nell’area euro, verosimilmente legata al movente precauzionale.Gliper gli italiani. I dati dell'Osservatorio su conoscenze, possesso e attitudini degli investimenti sostenibili e socialmente responsabili (SRI) mostrano, infatti, che si tratta di alternative ancora poco conosciute. Nel 2020, meno del 30% degli investitori dichiara di conoscere gli SRI sebbene tale quota risulti in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. Tale percentuale sale al 70% circa se si considerano coloro che dichiarano di averne sentito parlare, sia pure approssimativamente.Più del 60% del campione intervistato ha mostrato, ammettendo di non avere una visione chiara degli elementi rilevanti per la quantificazione delle risorse a cui avrà accesso dopo l'uscita dal mondo del lavoro. La pianificazione finanziaria sembra ancor meno diffusa con riferimento agli obiettivi previdenziali: meno del 20% degli intervistati dichiara infatti di sapere quanti anni dovrà lavorare prima di poter andare in pensione, a quanto ammonterà la propria pensione mensile e quanto dovrebbe risparmiare per mantenere l'attuale tenore di vita.Nel 2020 la partecipazione ai mercati finanziari da parte delle famiglie italiane e' lievemente aumentata rispetto all'anno precedente passando dal 30% al 34%. E' quanto emerge dal sesto rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Dopo la liquidita', i fondi comuni d'investimento e i titoli di Stato risultano le attivita' piu' diffuse. Rispetto al 2010, nell'arco di 10 anni, si e' assistito a cambiamenti significativi, per effetto del progressivo calo del peso delle obbligazioni emesse da intermediari finanziari e del contestuale incremento della quota riferita ai fondi comuni di investimento. Negli ultimi 10 anni, inoltre, e' cresciuta la quota di titoli oggetto di consulenza, raggiungendo il 90% per derivati e quote di fondi comuni. Nello stesso periodo, e' quasi raddoppiato l'ammontare di titoli oggetto di gestione patrimoniale su base individuale, nella maggior parte dei casi fornito da Sgr; a marzo 2020 il 33% del portafoglio risulta costituito da titoli di Stato domestici. Con riferimento alle gestioni collettive, i fondi comuni aperti di diritto italiano sono principalmente di tipo obbligazionario o flessibile, mentre le masse gestite da fondi monetari si sono quasi azzerate negli ultimi 10 anni. La composizione del patrimonio vede una netta prevalenza delle obbligazioni pubbliche e private (56%), a fronte del 18% e del 26% riferibili, rispettivamente, ad azioni e quote di fondi comuni.